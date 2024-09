Emmy: ‘Xógum’ faz história com 14 estatuetas e ‘O Urso’ é desbancada por ‘Hacks’ na categoria comédia

Produção da FX é a primeira em língua não inglesa a conquistar a principal premiação; Hiroyuki Sanada e Anna Sawai levaram os principais troféus individuais

Robyn Beck/AFP Ator japonês Hiroyuki Sanada (centro), ao lado do elenco e da equipe, vencedores do prêmio de melhor série de drama por "Xógum", posam na sala de imprensa durante a 76ª edição do Emmy Awards



A 76ª edição do Emmy Awards ocorreu neste domingo (15), destacando-se pela consagração das séries “Xógum: A Gloriosa Saga do Japão”, “Hacks” e “Bebê Rena”. Um dos momentos mais inesperados da noite foi a derrota de “O Urso” na categoria de melhor série de comédia. “Xógum” fez história ao conquistar 14 estatuetas, estabelecendo um novo recorde e superando o feito de “John Adams”, que havia ganhado 13 prêmios em 2008. Entre os principais vencedores da noite, “Xógum” levou o prêmio de melhor série dramática — a primeira em língua não inglesa a conseguir esse feito —, enquanto “Hacks” foi reconhecida como a melhor série de comédia. “Bebê Rena” também se destacou, recebendo o prêmio de melhor série limitada, consolidando-se como uma das produções mais aclamadas do ano.

Na categoria de prêmios individuais, Hiroyuki Sanada e Anna Sawai, ambos de “Xógum”, foram laureados como melhor ator e melhor atriz em série dramática, respectivamente. Jeremy Allen White, por sua atuação em “O Urso”, foi reconhecido como melhor ator em série de comédia, enquanto Jean Smart, de “Hacks”, levou o prêmio de melhor atriz na mesma categoria. Além disso, Richard Gadd foi premiado como melhor ator em série limitada por seu trabalho em “Bebê Rena”, e Jodie Foster recebeu o prêmio de melhor atriz em série limitada por sua atuação em “True Detective: Night Country”. A cerimônia foi conduzida por Eugene e Dan Levy, que são conhecidos pelo sucesso da série “Schitt’s Creek”.

