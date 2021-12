Quarto Preto? ‘BBB 22’ terá novidade e Boninho dá spoiler; assista

Diretor da atração mostrou um novo cômodo da casa mais vigiada do Brasil que promete agitar o reality

Reprodução/Twitter/boninho/14.12.2021 Quarto Preto é uma das novidades do 'BBB 22'



Os preparativos para o “BBB 22” seguem a todo vapor e Boninho, diretor do reality show, deixou os fãs do programa curiosos ao dar um spoiler sobre a nova edição. Andando em um novo cômodo da casa mais vigiada do Brasil, o Big Boss disse: “Quarto preto. Será? Caramba, o que será isso? Descobri agora quando cheguei aqui na casa”. Na legenda da publicação, ele acrescentou: “Estamos prontos… ‘BBB 22’ esquentando as turbinas. Que quarto é esse?”. Muitas teorias já surgiram nas redes sociais. Vale lembrar que em outras edições já teve um Quarto Branco. No “BBB 20”, por exemplo, três participantes foram confinados nesse cômodo como um castigo da Prova do Anjo. Ivy, que venceu a disputa na ocasião, deu o monstro para Felipe Prior, que levou junto com ele Manu Gavassi e Gizelly Bicalho. Nesse quarto, havia um botão vermelho e um deles tinha que apertar sem saber das consequências. Manu apertou e foi direto para o paredão.

O que vai acontecer nesse novo Quarto Preto ainda é um mistério. O “BBB 22” estreia no próximo dia 17 de janeiro e uma das novidades é o apresentador. Após a saída de Tiago Leifert da Globo, o jornalista Tadeu Schmidt, que apresentava o “Fantástico”, foi escolhido para assumir o comando do reality, que é sucesso na emissora carioca há 21 anos. Mais uma vez o programa vai contar com famosos e anônimos, divididos nos grupos camarote e pipoca. Entre os nomes de artistas especulados estão os de Naiara Azevedo, Tiago Abravanel, Arthur Aguiar e Helen Ganzarolli. Na última edição, Juliette, que era do grupo pipoca, venceu a atração e saiu da casa amada pelo público. O “BBB 21” também foi marcado pelo cancelamento da cantora Karol Conká, que foi eliminada com a maior rejeição da história do programa.