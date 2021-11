Naiara Azevedo abre o jogo sobre possível participação no ‘BBB 22’

Cantora gravou uma série de vídeos dizendo que está com a agenda lotada até março do ano que vem e que planeja uma turnê internacional

Reprodução/Instagram/naiaraazevedo/19.11.2021 Naiara Azevedo negou que vai participar do 'BBB 22'



A cantora Naiara Azevedo desmentiu que vai participar do “BBB 22”. O nome da artista foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta sexta-feira, 19, após o colunista Léo Dias, do Metrópoles, divulgar que a dona do hit 50 reais era a primeira artista do camarote confirmada no reality. Segundo o jornalista, fontes da produção do programa e pessoas próximas à Naiara teriam confirmado a informação. Ao ver seu nome bombando nas redes sociais, a sertaneja decidiu se pronunciar e enfatizou que está lotada de compromissos profissionais nos próximos meses. “Acabei de ver a notícia mais descabida que eu poderia ter lido na minha vida. A única coisa que tenho confirmada até agora é a minha agenda de shows para dezembro, janeiro, fevereiro e março. Está lotada, está bombando. Inclusive, nós temos uma possibilidade de uma turnê fora do Brasil em fevereiro. Assim que terminar de fechar as negociações, eu conto para vocês. ‘BBB’ não vai rolar”, afirmou a artista nos stories do Instagram.

No site oficial da cantora, não consta a data de nenhum show para os próximos meses, apenas está escrito: “Não há eventos previstos”. Naiara também contou que começou a receber várias mensagens de fãs apoiando sua participação. Ela agradeceu o carinho, mas voltou a dizer que não ficará confinada na casa mais vigiada do Brasil. “Não vou entrar. Vou estar aqui de fora igual vocês, curtindo, dando pitaco, votando, e é só isso”, finalizou a cantora. O “BBB 22” estreia dia 17 de janeiro com um novo apresentador, Tadeu Schmidt, que deixou o “Fantástico” para comandar o reality no lugar de Tiago Leifert. Faltando pouco menos de dois meses para a estreia da nova edição do “Big Brother”, a Globo já estaria com o elenco de famosos definido.