Quem é Hero Fiennes: protagonista de ‘Jovem Sherlock’ que é ‘sobrinho’ de Voldemort

Ator britânico dá vida a Sir Arthur Conan Doyle na série Jovem Sherlock

A série Jovem Sherlock chegou ao Prime Video na última quarta-feira (4) imaginando como seria a juventude do detetive ficcional mais famosos de todos os tempos. O personagem de Sir Arthur Conan Doyle é interpretado por um rosto não tão conhecido do grande público: o ator britânico Hero Fiennes Tiffin, de 28 anos.

Nascido em Londres em 19997, ele é sobrinho do indicado ao Oscar Ralph Fiennes, que deu vida ao vilão Lord Voldemort da saga Harry Potter. Ele também estrelou filme como Conclave, que lhe rendeu mais uma indicação à premiação mais importante do cinema. Ele também tem como tio Joseph Finnes, mais conhecido por Shakespeare Apaixonado e The Handmaid’s Tale.

Hero teve pequenos papéis em séries de televisão, mas ganhou maior reconhecimento ao estrelar a franquia After, inspirada pelos livros de Anna Todd. De 2019 a 2023, ele deu vida ao personagem Hardin Scott em cinco filmes que narram uma conturbada história de amor entre dois jovens adultos. Ele também interpretou o Tom Riddle – nome real de Voldemort em Harry Potter – no sétimo filme da franquia.

O ator também participou ainda de A Mulher Rei (2023), estrelado por Viola Davis, e da comédia de terror O Rapaz Mais Solitário do Mundo (2022). Em 2025, ele protagonizou a comédia romântica Queimando o Filme, ao lado de Simone Ashley.

Jovem Sherlock

Na nova série da Prime Video, o ator britânico atua ao lado de Joseph, que interpreta Silas Homes. No entanto, foi ao lado do outro tio que Hero começou sua carreira na atuação: ele viveu um jovem Tom Riddle (o Lord Voldemort) em Harry Potter e o Enigma do Príncipe, sexto filme da saga em que Ralph interpretou o vilão.

Jovem Sherlock coloca Hero como um Sherlock Homes de apenas 19 anos, um universitário que se arrisca em suas primeiras aventuras investigativas. A série é criada e dirigida por Guy Ritchie, também realizador dos filmes de Sherlock Holmes estrelados por Robert Downey Jr. (de 2009 e 2011).

*Estadão Conteúdo