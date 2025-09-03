‘Rainha da cetamina’ é declarada culpada pela morte de Matthew Perry

Jasveen Sangha é uma quinta pessoa que admite a participação na morte do ator da série ‘Friends’, que lutou abertamente durante décadas contra o vício em entorpecentes

Phillip Faraone / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Perry, de 54 anos, foi encontrado morto na jacuzzi de sua casa em Los Angeles, em outubro de 2023



Uma mulher conhecida em Hollywood como “Rainha da Cetamina” declarou-se culpada de fornecer drogas que causaram a morte do ator de “Friends” Matthew Perry, ao comparecer a um tribunal nesta quarta-feira (3) na Califórnia, nos Estados Unidos. Jasveen Sangha pode pegar mais de 60 anos de prisão após admitir uma série de acusações, incluindo distribuição de cetamina que resultou em morte ou lesões corporais graves.

Sangha, que tem dupla cidadania americana e britânica, está detida desde agosto de 2024 e sua sentença deve ser anunciada no dia 10 de dezembro. Uma mulher de 42 anos é uma quinta pessoa que admite a participação na morte do ator, que lutou abertamente durante décadas contra o vício em entorpecentes.

Perry, de 54 anos, foi encontrado morto na jacuzzi de sua casa em Los Angeles, em outubro de 2023. Uma investigação criminal foi iniciada pouco depois da autópsia, que revelou altos níveis de cetamina, um anestésico, em seu organismo. O médico Salvador Plasencia declarou-se acusado de quatro acusações de distribuição de cetamina nas semanas anteriores à morte do ator. Um segundo médico, Mark Chavez, admitiu, no ano passado, ter conspirado para fornecer a substância a Perry.

Nesta quarta-feira, Sangha declarou-se culpada de uma acusação de manutenção de um local relacionado a drogas, três acusações de distribuição de cetamina e uma de distribuição de cetamina resultando em morte ou lesões corporais graves. Em sua declaração, ela confirma que também vendeu quatro frascos da substância para outro homem, Cody McLaury, de 33 anos, em agosto de 2019.

McLaury faleceu horas depois por overdose. “Ela está assumindo a responsabilidade por seus atos”, declarou anteriormente seu advogado, Mark Geragos. Espera-se que as outras pessoas envolvidas não forneçam drogas para Perry compareçam ao tribunal nos próximos meses.

*Com informações da AFP

