Médico se declara culpado por distribuir ilegalmente cetamina em caso Matthew Perry

Salvador Plasencia, que era o principal alvo da investigação sobre a morte do ator Matthew Perry por overdose, se declarou culpado nesta terça-feira (23) diante o juri. Sendo um dos cinco acusados pelo caso, ele teria fornecido cetamina ilegalmente para o ator de ‘Friends’, mesmo sabendo que ele tinha problemas com substâncias e era dependente químico. O ator, que ficou conhecido por interpretar Chandler Bing, morreu em outubro de 2023, após sofrer uma overdose. A confissão foi feita no Tribunal Distrital dos EUA em Los Angeles. Com o acordo, os promotores se comprometeram a retirar outras três acusações de distribuição e duas de falsificação de registros médicos. Caso condenado, Plasencia pode enfrentar até 40 anos de prisão. Ele seria julgado em agosto, mas aceitou o acordo de culpa no mês passado.

Apesar da confissão, os advogados do médico reforçaram que Plasencia “não estava tratando Matthew Perry no momento de sua morte e a cetamina que causou a overdose não foi fornecida por ele”. Outro médico envolvido, Mark Chavez, já havia se declarado culpado em outubro de 2024. Ele admitiu ter conspirado para fornecer drogas a Perry nas semanas que antecederam a morte do ator, cujo corpo foi encontrado em uma jacuzzi em sua casa, em Los Angeles.