Raul Gil recebe alta hospitalar após ser internado em SP por diverticulite aguda

Reprodução/SBT Raul Gil foi internado devido a um quadro de abdome agudo inflamatório causado por diverticulite aguda, além de desidratação



Raul Gil, aos 87 anos, teve alta médica na manhã desta terça-feira (9) do Hospital Moriah, localizado em São Paulo. O apresentador foi internado devido a um quadro de abdome agudo inflamatório causado por diverticulite aguda, além de desidratação. Agora, ele seguirá o tratamento em sua residência, onde poderá se recuperar com mais conforto. Desde dezembro de 2024, Raul não aparece na televisão, após deixar o SBT, onde trabalhou por 14 anos. Sua saída da emissora gerou especulações sobre seu futuro na carreira, mas agora ele se concentra em sua saúde e bem-estar.

Recentemente, o apresentador se viu envolvido em uma controvérsia familiar. Sua filha, Nanci Gil, fez acusações públicas sobre a falta de presença de Raul em sua criação. Em resposta, o apresentador defendeu-se, afirmando que sempre esteve ao lado da filha e que a apoiou em diversos momentos de sua vida.

