Cristiane Pereira é empossada como líder da Câmara de Tecnologia do CODESE DF

Líder do setor de tecnologia destaca compromisso com políticas públicas de inovação no Distrito Federal

Arquivo pessoal Cristiane Pereira destacou o compromisso de impulsionar a transformação digital no Distrito Federal



A empresária e presidente da ASSESPRO DF, Cristiane Pereira, assumiu oficialmente a liderança da Câmara de Tecnologia do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Distrito Federal (CODESE DF) nesta quinta-feira (4) passada. A posse foi conduzida pelo presidente do conselho, Dionyzio Klavdianos, durante a reunião da nova diretoria.

Cristiane Pereira deixa a liderança da Câmara Eixo Brasília/Goiânia para se dedicar ao avanço das pautas ligadas à tecnologia dentro do conselho. Em sua fala, destacou o compromisso de impulsionar a transformação digital no Distrito Federal e fomentar políticas públicas que estimulem as compras governamentais de empresas locais.

“Esta é uma pauta que me é muito especial, pois atuo profissionalmente e representativamente junto à ASSESPRO DF. O DF que queremos para a tecnologia é um DF de transformação digital e incentivo às compras governamentais de empresas do nosso quadradinho. Vamos em frente! Avante!”, declarou.

Cristiane Pereira também é diretora executiva do Instituto MultipliCidades, vice-presidente de Apoio e Fomento a Startups Brasileiras do Instituto Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas (IBRACHICS), Delegada do MCTI na Conferência Livre Mulheres na Gestão e Desenvolvimento de CT & I; Conselheira da Câmara de Inovação FECOMÉRCIO DF, Vice Coordenadora Cerrado Digital junto ao Ministério Desenvolvimento Regional/Rotas da Integração Nacional.

Formada em Administração de Empresas pelo CEUB, possui pós-graduação em Gestão de Tecnologia da Informação pela UnB, está concluindo pós-graduação em Governança e Inovação Pública para Líderes da América Latina e Caribe (CAF/FGV) e é certificada como auditora líder em BS 7799 pelo BSI – British Standards Institution. A nova função reforça a atuação de Cristiane Pereira como uma das principais vozes do ecossistema de inovação e tecnologia do Distrito Federal.