Regina Duarte e Globo formalizam rescisão de contrato após mais de 50 anos

Divulgação/Globo Atriz assumirá pasta no governo Bolsonaro no dia 4 de março



A TV Globo informou nesta sexta-feira (28) que o contrato com a atriz Regina Duarte foi oficialmente encerrado após mais de 50 anos.

Em comunicado enviado à imprensa, a empresa ressaltou que a iniciativa se deve “à decisão da atriz de assumir a Secretaria Especial de Cultura do Governo Bolsonaro”. Regina assumirá o cargo no dia 4 de março.

A atriz falou que deixar a Globo é como abandonar “a casa paterna”. “Aqui recebi carinho, ensinamentos e tive a oportunidade de interpretar personagens extraordinárias, reveladoras do DNA da mulher brasileira. Por mais de cinquenta anos sinto que pude viver, com a grande maioria do povo brasileiro, um caso de amor que, agora sei, é para sempre”, disse.

A estreia de Regina Duarte na Globo aconteceu em 1969, na novela “Véu de Noiva”. Por conta de seus personagens cativantes, a atriz ganhou o apelido de “Namoradinha do Brasil”. Foram 31 novelas, oito casos especiais e centenas de episódios em séries e minisséries na Globo.

“Que Deus me ilumine para que eu possa agora, na Secretaria Especial de Cultura do Governo Bolsonaro, honrar meus aprendizados em benefício das Artes e das Expressões Culturais da população do meu país”, declarou Regina.