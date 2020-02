Posse de Regina Duarte como secretária da Cultura está prevista para 4 de março

Carolina Antunes/PR Regina Duarte e Bolsonaro. Posse como secretária especial da Cultura acontece no dia 4 de março



A posse da atriz Regina Duarte na Secretaria Especial da Cultura está prevista para o dia 4 de março. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência nesta quinta-feira (27) à Jovem Pan.

Regina era cotada para assumir a pasta subordinada ao Ministério do Turismo desde a demissão de Roberto Alvim do cargo, em janeiro, por parafrasear um discurso do ministro da Alemanha nazista, Joseph Goebbels. Na época, ela não aceitou o convite de imediato e declarou que passava por um “período de testes” à frente da secretaria.

Bolsonaro chegou a classificar as negociações com a atriz como “noivado”. Após encontros em Brasília e no Rio de Janeiro, ela aceitou o convite no dia 29 de janeiro. Desde então, a posse seguia indefinida.

A assessoria informou ainda que os detalhes da cerimônia serão definidos pela equipe responsável e “informados oportunamente”.

A atriz já conhece as dependências da Secretaria da Cultura. Antes mesmo de aceitar o convite formalmente, a agora secretária especial da Cultura havia convidado a reverenda Jane para assumir o cargo de secretaria-adjunta da pasta – Jane, no entanto, foi exonerada no começo deste mês.