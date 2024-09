Remake de ‘Nosferatu’ ganha pôster 

O vampiro vai voltar ainda mais sinistro?

Aidan Monaghan/Focus Features/Divulgação Lily-Rose Depp e Emma Corrin em cena do filme "Nosferatu"



Bill Skarsgard não para e já tem um projeto novo para divulgar. O ator será a estrela de Nosferatu, remake do clássico alemão que será dirigido por Robert Eggers, que também assina “A Bruxa”, considerado um dos melhores filmes de terror dos últimos tempos. Além de Skarsgard, Lily-Rose Depp também protagoniza o longa interpretando Ellen Hunter, uma jovem que passa a ser perseguida pelo vampiro. Mesmo com o selo Universal Pictures, ainda não há confirmação do filme no cenário brasileiro.

Veja o pôster