Repórter da Band comenta demissão após fazer paródia com música de Xuxa

Júnior Rocha viralizou ao noticiar a morte de três homens cantando uma nova versão de ‘Cinco Patinhos’

Reprodução/TV Tarobá Júnior Rocha foi dispensado de emissora afiliada da Band após paródia viralizar



O repórter Dirceu Farias Rocha Júnior, mais conhecido como Júnior Rocha, foi demitido da TV Tarobá, emissora afiliada da Band no Paraná, após viralizar um vídeo em que canta uma paródia da música Cinco Patinhos, da apresentadora Xuxa, ao noticiar a morte de três homens que teriam feito uma mulher refém. Nas redes sociais, o jornalista usou uma passagem bíblica para comentar a demissão: “Ainda que um justo caia sete vezes, sete vezes tornará a se erguer”. Ele também agradeceu as mensagens de apoio que tem recebido. “Ontem [quinta-feira, 21] eram 99% de mensagens positivas, hoje é 100%! Juntos somos mais fortes. Viva a nossa polícia. Valorize quem te protege. Agradeço imensamente todas as mensagens”, postou nos stories do Instagram.

Procurada pela Jovem Pan, a Band não comentou sobre a demissão e enviou a seguinte nota: “A TV Tarobá, afiliada ao Grupo Bandeirantes, vem manifestar que não concorda com qualquer tipo de apologia à violência e informa que irá tomar as providências necessárias ao caso”. No vídeo que viralizou, Júnior celebra a morte dos criminosos e canta sua versão de Cinco Patinhos: “Rapaz, essa situação é tão boa, essa notícia é tão maravilhosa que merece até uma música. Começa assim: três bandidos foram assaltar uma residência aqui na fronteira. O Choque e a ROCAM chegaram e ‘pa, pa, pa’ e os bandidos estão no inferno a queimar”. Assista: