Repórter viraliza ao aparecer no ar segurando microfone com camisinha

Kyla Galer explicou que quis proteger o equipamento durante a cobertura do furacão Ian

Reprodução/Instagram/kylagaler Jornalista disse que colocou camisinha em microfone para protegê-lo



A repórter americana Kyla Galer viralizou nas redes sociais ao colocar um preservativo no seu microfone. O detalhe inusitado chamou a atenção dos telespectadores e a jornalista da NBC2, que estava fazendo a cobertura do furacão Ian na Flórida, nos Estados Unidos, deu uma explicação nos stories do Instagram: “Muitas pessoas estão me perguntando o que tem no meu microfone, é o que vocês pensam. É uma camisinha. Temos que proteger o equipamento para não ficar molhado. Há muita chuva e vento aqui, então temos que fazer o que precisa ser feito”. Ela também fez um post no Facebook sobre o assunto e os seguidores reagiram. “Isso é realmente muito engenhoso! Eu mesma posso ter que fazer isso em algum momento. Será estranho pedir para manter [uma camisinha] na minha bolsa de equipamentos”, brincou Alissa Harrington, uma repórter da emissora Local4. “Nós assistimos você aqui em Indiana e rimos o dia todo! Tínhamos certeza que era isso! Improvisar, adaptar e superar. Fique segura”, comentou um seguidor. “Apenas praticando transmissão segura. Nada de errado com isso”, escreveu outro. “Como um cara profissional de som, eu concordo. Preservativos não lubrificados não prejudicam mais do que a chuva. Se soar um pouco abafado, ótimo! Deve soar como um caos porque a repórter está em uma tempestade”, acrescentou mais um.