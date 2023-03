Reynaldo Gianecchini revela briga com famosa atriz nos bastidores da Globo

Ator contou que não estava em uma bom dia e acabou tratando a parceira de cena de uma forma grosseira

Reprodução/Globo Reynaldo Gianecchini contou que teve um desentendimento com Cláudia Abreu porque estava de mau humor



O ator Reynaldo Gianecchini contou que teve um desentendimento com a atriz Cláudia Abreu nos bastidores de uma novela que fizeram juntos na Globo. Os artistas dividiram cenas em “Belíssima” (2006) e “A Lei do Amor” (2016), sendo que em ambas eles viveram um casal. Durante participação no “Altas Horas”, Gianecchini falou dessa parceria. “É uma delícia [trabalhar] com pessoas que você tem intimidade, confiança também. Até brigar, teve uma vez que a gente brigou”, revelou. “Você estava de mau humor, estava cansado. Giane é um amor, mas deixa ele cansado, ele fica com um mau humor danado”, comentou Cláudia.

“Tinha um cansaço e no meio da cena a gente não tinha muito tempo para as coisas, aí rolou um jeito diferente de ver, não lembro o que foi exatamente. Fui quase grosseiro, falei alguma coisa meio assim no cansaço e você [Cláudia] ficou chateada”, explicou o ator. “Eu falei: ‘Giane, cadê você?’”, lembrou a artista. Na visão do galã, esse momento foi bonito para a amizade deles, porque depois puderam sentar, conversar e resolver o assunto. Cláudia concordou e enfatizou que eles são amigos de trocar confidências. Ela também brincou dizendo que não dá certo fazer casal com Gianecchini: “A gente ri muito, não pode ser par romântico. A gente não consegue [se controlar], começa a falar coisa romântica e começa a dar risada”.