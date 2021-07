Globo não renova contrato com Reynaldo Gianecchini: ‘Não significa o fim da parceria’

Ator estava na emissora desde 2000; segundo a empresa, o novo modelo de gestão de talentos permite a realização de trabalhos futuros entre as duas partes

Reprodução/Instagram/@reynaldogianecchini Reynaldo Gianecchini fazia parte do quadro de funcionários da Rede Globo há 20 anos



A Rede Globo informou na quarta-feira, 8, que o contrato com o ator Reynaldo Gianecchini não foi renovado. O artista estava na emissora desde 2000, quando estreou a sua primeira novela, “Laços de Família”. Sua última atuação na televisão foi em 2019, quando interpretou o papel de Régis Mantovani em “A Dona do Pedaço”. “O contrato com Reynaldo Gianecchini não foi renovado. E, como todos sabem, a Globo, em sintonia com as transformações pelas quais passa o mercado, vem adotando novas dinâmicas de trabalho com seus talentos”, diz nota da Comunicação da Globo. “A não renovação de um contrato não significa o final de uma parceria. Ao contrário, o novo modelo de gestão de talentos permite que essa parceria seja renovada em muitos outros formatos e projetos futuros”, acrescenta a emissora, que ressalta que o ator tem abertas as portas da empresa para “futuros projetos em nossas múltiplas plataformas”. Na emissora, Gianecchini também participou de sucessos como “Esperança”, “Da Cor do Pecado”, “Belíssima”, “Passione”, “Cheias de Charme” e “Verdades Secretas”.