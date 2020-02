Robert Downey Jr. revela qual herói gostaria de viver se não fosse Homem de Ferro

Reprodução Ator viveu por mais de uma década herói na saga 'Vingadores'



“Gênio, bilionário, playboy e filantropo”. Com essa frase, Robert Downey Jr. se consolidou como um dos heróis favoritos da Marvel na saga “Vingadores“.

Após vestir por mais de 10 anos a armadura de metal, Downey Jr. já não faz parte do universo cinematográfico dos quadrinhos e, em entrevista recente, revelou qual outro Vingador gostaria de ser se não tivesse dado vida a Tony Stark.

“Eu sou um grande fã do Jeremy Renner e o que ele fez foi tão legal, especialmente quando ele se tornou o Ronin [em “Vingadores: Ultimato]. Então diria que seria o Gavião Arqueiro”, revelou o ator à BBC Radio 1.

A Marvel concluiu o primeiro grande arco nas telonas com “Ultimato”, lançado no ano passado e que pôs fim à ameaça do vilão Thanos. “Viúva Negra” será o próximo filme do estúdio, mostrando o passado da espiã interpretada por Scarlett Johansson.