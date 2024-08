Rodrigo Santoro passa por transformação em novo filme da Netflix

Com direito a caracterização, o ator será o vilão Biggie de ‘Project Power’, ainda sem data de lançamento

Reprodução/Instagram/@rodrigosantoro O ator registrou os bastidores da transformação e compartilhou nas redes sociais



Rodrigo Santoro mostrou um pouco dos bastidores de sua preparação para o novo trabalho. Com direito a caracterização, o ator será o vilão Biggie, do novo filme da Netflix, chamado “Project Power”. Ao lado de um elenco de peso, que conta também com Jaime Foxx, Santoro vai estrelar a história de três pessoas bem diferentes, incluindo uma adolescente, um policial e um ex-soldado, que se juntam para tentar achar uma pílula que desperta poderes. Ainda não há data para o lançamento.

Confira abaixo