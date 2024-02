Rodriguinho chora e cogita desistir do ‘BBB 24’ após ter carta destruída

Cantor não escondeu insatisfação após a dinâmica do Sincerão na segunda-feira, 19

Reprodução / Globoplay Rodriguinho se emociona durante dinâmica e cogita desistir do programa após pressão emocional



O cantor Rodriguinho cogita desistir do Big Brother Brasil 24 após a dinâmica do Sincerão da última segunda-feira, 19. A proposta da atividade era que os participantes escolhessem cartas escritas por familiares de colegas para destruir. No Quarto Gnomo, Rodriguinho desabafou sobre sua vontade de sair do reality show, especialmente após Raquele destruir sua carta. “Eu não vim aqui pra isso”, disse em meio a lágrimas, sendo consolado por Pitel. Ele mencionou que apertaria o botão de desistência assim que possível, mas foi repreendido por Wanessa Camargo, que o encorajou a continuar na competição. “Você tá na metade do programa, Rodriguinho. Você consegue”, afirmou. Em conversa com o também cantor MC Bin Laden, Rodriguinho revelou que iria refletir durante a noite e tomar uma decisão sobre sua permanência no programa.

*Reportagem produzida com auxílio de IA