Rodriguinho é eliminado do ‘BBB 24’ com 78,23% dos votos

Pagodeiro completou 46 anos nesta terça-feira (27) na berlinda do reality show

Reprodução / Twitter @bbb Cantor Rodriguinho fazia parte do grupo 'Camarote' do reality show



O pagodeiro Rodriguinho é o décimo eliminado do Big Brother Brasil 2024 nesta terça-feira, 27, com 78,23% dos votos. Ele estava no paredão contra Fernanda Bande, que obteve 6,95% dos votos, e Lucas Henrique, que levou 14,82% dos votos. O cantor comemorou seus 46 anos nesta terça-feira confinado no reality show. Com sua indicação ao Paredão e seu aniversário longe da família, o cantor não acordou bem hoje e pretendia rejeitar até mesmo o bolo feito por Davi Brito. Rodriguinho foi indicado ao Paredão pela líder Beatriz Reis, sem chance de fazer a prova Bate e Volta para escapar da berlinda. Já Lucas Henrique foi indicado por Isabelle Nogueira, que venceu a prova do líder ao lado de Beatriz. Leidy Elin adquiriu o Poder Curinga da semana e indicou Fernanda Bande ao Paredão. MC Bin Laden teve 9 votos da casa e também foi ao Paredão, contudo, ele realizou a prova Bate e Volta e conseguiu se livrar da berlinda nesta semana.