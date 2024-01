Rodriguinho se afasta de Valesca durante show no ‘BBB 24’ e gera revolta: ‘Só fica sentado’

Internautas criticam as atitudes do cantor, que costuma não aproveitar muito as apresentações dentro do reality

Reprodução/Globoplay Diferente dos outros participantes, Rodriguinho costuma não aproveitar os shows do reality show, sendo alvo de críticas por internautas



Durante o show da cantora Valesca no “BBB 24“, na noite do sábado, 20, o músico Rodriguinho se afastou após uma aproximação da funkeira, o que gerou repercussão nas redes sociais. Valesca dançava próxima aos participantes quando se dirigiu ao local em que estava o participante, que prontamente se levantou e se afastou. “Agora eu quero ver se você aguenta pressão”, dizia a cantora na música, pouco antes do brother se afastar. Diferente dos outros participantes, Rodriguinho costuma não aproveitar os shows do reality show, sendo alvo de críticas por internautas e também já virou assunto dentro da casa. Em conversa com Leidy Elin e Alane, Luigi comentou sobre Rodriguinho apenas ficar sentado. “O Rodriguinho nem tem como falar nada porque ele ficou sentado olhando. Como toda festa, todo show, Rodriguinho ficou sentado olhando. Toda festa”, comentou o vendedor.

“Eu acho que ele não gosta”, completou Leidy. “Quando ela vai para cima dele, ela pensou tipo assim: não vai levantar, não?”, diz a sister, em referência ao ocorrido com Valesca. A falta de animação do cantor durante a apresentação, no entanto, naõ foi exceção. Rodriguinho teve atitudes parecidas durante dos shows de Belo e Ludmilla no reality e, inclusive, chegou a virar de costas em momentos da performance. “A Valesca é o cão colocando a música da Ludmilla que o Rodriguinho falou mal”, observou um internauta no X (antigo Twitter). “A Valesca: Vou ali incomodar, você vai levantar nem que seja por raiva”, escreveu outra.