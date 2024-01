Alane é punida durante festa do ‘BBB 24’ e teme indicação ao paredão: ‘Vão votar em mim’

Participante perdeu 100 estalecas por jogar bola em local não permitido e por pedir autógrafos em seu corpo

Reprodução/Globoplay Alane e Davi conversam após a sister perder 100 estalecas



Durante a festa do último sábado, 20, no “BBB 24“, a participante Alane foi punida pela produção do reality show e expressou sua insatisfação com a situação. A sister perdeu 100 estalecas após solicitar que os outros participantes autografassem partes de seu corpo durante a comemoração. Além disso, ela também recebeu um chamado de atenção por jogar bola em um local não permitido. Em uma conversa com o colega Davi, Alane lamentou as punições e expressou preocupação com a possibilidade de ser votada pelos demais participantes devido aos incidentes. “Não precisava. Não fiz por mal. O povo já me olha torto aqui. Vão votar em mim por isso, com certeza”, a participante do grupo pipoca. Alane afirmou que estava muito feliz com a festa, mas agora está chateada consigo mesma. “Errar é humano”, rebateu Davi.