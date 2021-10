Rômulo Estrela fala de desafios em ‘Verdades Secretas 2’: ‘Tapa-sexo o tempo inteiro’

Novo protagonista da trama disse que as cenas de sexo são trabalhosas, difíceis e cansativas

Reprodução/Instagram/romuloestrela/20.10.2021 Rômulo Estrela entra em 'Verdades Secretas 2' como o detetive Cristiano



A aguardada sequência de “Verdades Secretas” estreia com exclusividade no Globoplay nesta quarta-feira, 20, e uma das novidades do elenco é o ator Rômulo Estrela, que entra no núcleo central da trama escrita por Walcyr Carrasco. Cristiano, seu personagem, é um polícia civil que atua como detetive participar, pois foi afastado da corporação após cometer um erro. Em “Verdades Secretas 2”, Cristiano é contratado por Giovanna (Agatha Moreira), que quer descobrir se foi Angel (Camila Queiroz) quem matou seu pai, Alex (Rodrigo Lombardi). Na última terça-feira, 20, a Globoplay divulgou um “trailer secreto” da continuação da novela que logo foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter, isso porque as imagens divulgadas indicam que a produção contará com muitas cenas ousadas de sexo. Rômulo comentou sobre o desafio de gravar esse tipo de cena, que é uma das marcas registradas da novela, em entrevista à revista Quem.

“Para mim, foi muito novo gravar tantas cenas de sexo, usar o tapa-sexo o tempo inteiro. Temos muitas cenas nesse lugar, mas tivemos, ao mesmo tempo, uma tranquilidade para ficar assim porque, desde o início, teve um papo com a direção, principalmente com a Amora [Mautner], em que colocamos na mesa o que nos deixava confortáveis – ou não – para fazermos as cenas de sexo, que ao contrário do que todo mundo imagina, são extremamente trabalhosas, difíceis e cansativas. Às vezes, fazemos só uma cena de sexo o dia inteiro”, comentou o ator. Por se tratar de cenas delicadas, o intérprete de Cristiano contou que os atores tiveram a liberdade de opinar na hora da gravação, tudo para se sentirem mais confortáveis. “Apesar da falta de costume, eu me adaptei muito rápido a isso e fui ficando tranquilo”, comentou o ator, que celebrou o fato de estar no elenco da primeira novela feita para o streaming da Globo.