‘Fui a última atriz a ser pensada para fazer a Jade’, revela Giovanna Antonelli

Protagonista de ‘O Clone’, novela que está sendo reprisada no ‘Vale a Pena Ver de Novo’, contou que outras atrizes estavam cotadas para o papel

Reprodução/Globo/07.10.2021 Giovanna Antonelli viveu Jade na novela 'O Clone'



A atriz Giovanna Antonelli contou que não foi fácil conseguir o papel de Jade, protagonista da novela “O Clone”. A trama de Glória Perez, que foi exibida originalmente na Globo em 2001, começou a ser reprisada no “Vale a Pena Ver de Novo” na última segunda-feira, 4. Jade foi a primeira protagonista da atriz e a personagem marcou sua carreira. “Toda minha história foi me trazendo uma base para eu chegar até esse papel, que foi muito importante para mim. Se eu não tivesse passado por tudo o que eu passei, eu jamais seria capaz de fazer a Jade”, comentou a atriz no “Encontro desta quinta-feira, 7.

Ambientada no Marrocos, a novela criou tendência e deixou sua marca na teledramaturgia brasileira. A Jade de Giovanna fez tanto sucesso que fica difícil imaginar outra atriz no papel, mas a artista deixou claro que ela não foi a primeira opção na hora da escalação do elenco. “Em uma novela, milhões de atriz e atores passam por testagem, troca de papel, porque às vezes troca o pai e a mãe e você não pode mais ser a filha, também tem personagens escritos para você, mas tem outros que você disputa. Eu fui a última atriz a ser pensada para fazer a Jade na época porque tinham outras opções na frente, mas tinha que ser minha, estava escrito”, afirmou a artista, que também contou por dois meses precisou ficar de 10 a 12 horas ensaiando as danças que fazia na trama.