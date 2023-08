Ron Cephas Jones, ator de ‘This is us’, morre aos 66 anos

Em comunicado, assessor informou que a causa da morte do intérprete de William Hill foi ‘um problema pulmonar antigo’

Reprodução / Instagram @ronchepasjones

O ator Ron Cephas Jones morreu aos 66 anos devido a um “problema pulmonar antigo”. A notícia foi confirmada por um assessor do artista à revista People. “Ao longo de sua carreira, seu carinho, beleza, generosidade, bondade e coração foram sentidos por qualquer um que teve a sorte de conhecê-lo. Ele começou sua carreira no Nuyorican Poets Cafe e seu amor pelos palcos esteve presente durante toda a sua carreira, incluindo sua recente performance indicada ao Tony e vencedora do Drama Desk Award por seu papel em “Clyde’s”, na Broadway”, disse o comunicado, divulgado no último sábado, 19. “A beleza interior e a alma de Ron eram evidentes para o público enorme de sua performance ganhadora de diversos Emmy em ‘This is us’. Ele deixa sua filha, Jasmine Cephas Jones”, completa a nota. Mais conhecido por seu papel como William Hill, Ron Cephas Jones ganhou dois prêmios da Academia de TV e foi indicado a dois outros, e teve seu último papel na série “Truth be told”.