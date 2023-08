Acidente com ônibus de torcedores do Corinthians deixa ao menos 7 mortos em MG

Veículo capotou na madrugada deste domingo, 20, no Km 520 da Rodovia Fernão Dias, em Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte

Reprodução/Jovem Pan News Ônibus capotou em uma curva da Rodovia Fernão Dias



Na madrugada deste domingo, 20, ao menos sete pessoas morreram e 36 ficaram feridas no acidente de um ônibus que transportava torcedores do Corinthians e capotou no Km 520 da Rodovia Fernão Dias, em Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Segundo a concessionária que administra o trecho da rodovia, o motorista perdeu o controle do veículo ao entrar em uma curva. O veículo colidiu com um talude e capotou na via. Até cerca de 7h da manhã a pista no sentido São Paulo ainda estava interditada. Viaturas do Samu, da Polícia Rodoviária Federal e o helicóptero Pegasus, da Polícia Militar, fizeram o resgate das vítimas. O ônibus estava a caminho de Taubaté, no interior paulista, tendo partido da capital mineira após um jogo entre Corinthians e Cruzeiro. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, passageiros que estavam no ônibus relataram que o motorista alertou sobre a falha nos freios momentos antes do acidente. Uma das vítimas, com inúmeras fraturas, foi encaminhada de helicóptero para o Hospital João XXIII.

O Corinthians emitiu um comunicado em que “manifesta seu pesar pelas vítimas do acidente” e “se solidariza às famílias dos torcedores falecidos”. O clube afirma que permanece à disposição para apoiar as famílias, outras vítimas do acidente e autoridades envolvidas no resgate e apuração dos fatos. A torcida organizada Gaviões da Fiel também fez uma publicação de luto em seu Instagram. Em nota divulgada pelo Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, a Arteris, concessionária responsável pela rodovia, se posicionou sobre o caso: “A Arteris Fernão Dias se solidariza com todas as vítimas do acidente e familiares. A concessionária está atuando no atendimento à ocorrência com o envio de viaturas e mais de 20 colaboradores”.