‘Round 6:’ segunda temporada tem data de estreia revelada e novidades de Hwang Dong-Hyuk

Nova temporada da série está marcada para estrear no dia 26 de dezembro de 2024, e Hwang Dong-Hyuk, cérebro criativo por trás da série, compartilhou o que os fãs podem esperar desta nova fase

Divulgação/Netflix



A Netflix fez um anúncio aguardado com entusiasmo por milhões de fãs ao redor do mundo: a segunda temporada de “Round 6” está marcada para estrear no dia 26 de dezembro de 2024. E não para por aí! O aclamado diretor e criador Hwang Dong-Hyuk, cuja visão inovadora e narrativa intensa moldaram o sucesso global da série, também revelou que a temporada final da saga está programada para chegar em 2025. Em uma carta enviada aos seguidores da série, Dong-Hyuk promete novos desafios e reviravoltas, elevando ainda mais o nível da trama que conquistou corações e mentes. Preparem-se para um novo capítulo desta dramática e inquietante jornada.

Leia a carta