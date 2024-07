‘Beetlejuice 2’: Eduardo Sterblitch empresta sua voz ao icônico personagem no Brasil

O ator e humorista brasileiro Eduardo Sterblitch será a voz de Beetlejuice na tão esperada sequência “Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice”. A confirmação veio através de um anúncio oficial que está empolgando os fãs brasileiros da franquia. Sterblitch não é um desconhecido no universo de Beetlejuice. Ele já brilhou nos palcos ao protagonizar uma adaptação teatral do icônico filme de 1988. Sua familiaridade com o personagem promete trazer uma performance vocal rica e autêntica, mantendo a essência irreverente e caótica de Beetlejuice.

Na continuação, “Beetlejuice 2”, os lendários Michael Keaton e Winona Ryder retornam aos seus papéis originais, trazendo uma dose de nostalgia para os aficionados da primeira geração de fãs. Além disso, o elenco ganha novos talentos de peso, incluindo Jenna Ortega, Monica Bellucci e Willem Dafoe, adicionando uma nova camada de expectativa à produção.

Sob a direção visionária de Tim Burton, Beetlejuice 2 promete ser uma experiência cinematográfica imperdível. A estreia está marcada para o dia 6 de setembro nos cinemas, trazendo de volta o estilo único e excêntrico que só Burton consegue oferecer.

Confira post do ator