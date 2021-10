Ruby Rose denuncia abusos e negligências no set de filmagem de ‘Batwoman’

Atriz falou que quase ficou cega após um acidente e que foi obrigas a trabalhar dias após fazer uma cirurgia; além disso, ela deu a entender que dois dublês morreram e uma mulher ficou tetraplégica

A atriz Ruby Rose fez uma série de denúncias ao falar sobre sua saída da série “Batwoman” após uma única temporada. A produção, lançada em 2019, já tinha sido renovada e a protagonista foi substituída pela atriz Javicia Leslie após deixar a personagem Kate Kane, em maio de 2020. Quando anunciou que sairia da produção da Warner Bros., a artista e os responsáveis pela série trocaram elogios, mas após meses de silêncio, Ruby decidiu expor nos stories do Instagram quais era as reais condições de trabalho na emissora CW. Em um longo desabafo, a atriz declarou que foi forçada a trabalhar 10 dias depois de passar por uma cirurgia de emergência, sendo informada de que toda a equipe poderia perder seus empregos caso ela não retornasse às gravações.

A artista também relatou vários acidentes no set de filmagem: “Um membro da tripulação teve queimaduras de terceiro grau em todo o corpo e não recebemos auxílio terapêutico depois de testemunhar sua pele cair do rosto”. Segundo a atriz, ela ter que gravar uma cena de sexo após o acidente “sem nem um minuto para processar” o que tinha acontecido. “Perdemos dois dublês, eu tive um corte no rosto tão perto do meu olho em uma cena que eu poderia ter ficado cega. Uma mulher ficou tetraplégica e eles tentaram culpá-la estar por estar no seu telefone”, postou a atriz. Ruby também acusou o produtor Peter Roth de ter um comportamento impróprio no set de filmagem. De acordo com a artista, Peter assediava as funcionárias fazendo elas passarem sua calça à vapor enquanto ele a vestia. Ela também declarou que as gravações tiveram que continuar durante a pandemia da Covid-19 enquanto as outras produções interromperam suas atividades. A emissora responsável pela série e os produtores envolvidos ainda não se pronunciaram sobre o assunto.