Rússia decide boicotar o Oscar 2023 e não inscreve filme nenhum filme para a disputa

Decisão foi tomada em meio à tensão causada pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia; cerimônia está marcada para março de 2023

EFE/EPA/ETIENNE LAURENT País não terá nenhum indicado na categoria de Melhor Filme Estrangeiro



A Rússia decidiu boicotar o Oscar 2023 e não irá submeter nenhum longa-metragem para avaliação na categoria de Melhor Filme Internacional. A decisão foi divulgada pelo portal The Hollywood Reporter, especializado na cobertura da indústria cinematográfica nesta terça-feira, 27. Segundo o portal, o boicote foi decidido em meio às tensões entre Rússia e os Estados Unidos em virtude da guerra da Ucrânia. Ao The Hollywood Reporter, o chefe do comitê russo que seleciona os filmes, Pavel Tchoukraï disse ter sido surpreendido pela decisão e que pediu demissão de seu cargo no comitê. Historicamente, a Rússia possui um bom retrospecto com o Oscar. Além de vencer o prêmio de Melhor FIlme Estrangeiro em 1995 com “O Sol Enganador”, de Nikita Mikhalkov, o país recebeu outras cinco indicações na categoria: “Prisioneiro das Montanhas” (1997), “O Ladrão” (1998), “12” (2008), “Leviatã” (2015) e “Sem Amor” (2018). Para o Oscar 2023, o filme “Unclenching the Fists”, de Kira Kovalenko, havia sido selecionado pelo Comitê. A cerimônia do Oscar de 2023 está marcada para o dia 12 de março, enquanto os indicados serão anunciados em 24 de janeiro.