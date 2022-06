Sabrina Sato diz que Eduardo Suplicy a ajudava a entrar de ‘penetra’ no Senado

Apresentadora fez sucesso entrevistando políticos quando era repórter do ‘Pânico’: ‘Ganhei prêmio’

Reprodução/GNT Sabrina Sato contou que tinha a ajuda de Suplicy para entrar no senado



A apresentadora Sabrina Sato fez sucesso entrevistando políticos quando era repórter do “Pânico na TV”. A artista contou que conseguia entrar no Senado com a ajuda de Eduardo Suplicy (PT), atual vereador de São Paulo. “O Suplicy me ajudava a ser penetra no Senado porque era ele que me liberava. Eu tinha que fazer as entrevistas, ganhei até prêmio nessa época. Não conseguia entrar, ficava lá barrada, aí passava um [telefonema] e o Suplicy me liberava. Eu ficava lá com ele, no gabinete dele, esperando. Ele me ajudava muito lá”, disse a artista no “Papo de Segunda”, do GNT.

A apresentadora falou que criou um laço de amizade com o pai de Supla e que ele chegou a marcar presença no seu aniversário de 30 anos, chegando na festa antes mesmo dela. “É uma pessoa que gosto demais”, afirmou Sabrina, uma das apresentadoras do “Saia Justa”, também do GNT. Ao participar do “Papo de Segunda”, ela reencontrou seu ex-namorado, o ator e apresentador João Vicente de Castro. Nos bastidores, ele invadiu o Instagram da artista e celebrou: “Olha quem está no meu programa, Sabrina Sato”. João Vicente também postou um vídeo da apresentadora se arrumando e comentou: “Rainha”.