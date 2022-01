SAG Awards 2022 anuncia indicados; Kristen Stewart fica de fora e público reage

Indicados foram revelados por uma live do Instagram, mas cerimônia volta a ser presencial este ano

Reprodução/Instagram/sagawards/12.01.2022 Kristen Stewart ficou de fora das indicadas a Melhor Atriz no SAG Awards 2022



Os indicados ao SAG Awards 2022, prêmio do Sindicato dos Atores dos Estados Unidos, foram revelados nesta quarta-feira, 12. Por conta da pandemia, o anúncio mais uma vez foi feito por uma live no Instagram, que este ano foi comandada pelas atrizes Rosario Dawson e Vanessa Hudgens. A cerimônia, no entanto, voltará a ser presencial e acontecerá no dia 27 de fevereiro na Califórnia, em um espaço de eventos maior e seguindo todos os protocolos sanitários para trazer mais segurança ao evento. O SAG Awards deste ano também fará uma homenagem à atriz Helen Mirren, que receberá um prêmio pelo conjunto de sua obra.

Assim que os indicados foram anunciados o nome de Kristen Stewart foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. Isso porque, ela não foi indicada na categoria Melhor Atriz por sua atuação em “Spencer”, filme em que interpreta a princesa Diana. Kristen tem sido muito elogiada por seu desempenho no longa, já ganhou prêmios por sua atuação e é cotada para o Oscar. O filme estreia no Brasil no próximo dia 27 de janeiro, mas já foi lançado nos Estados Unidos e o público que assistiu ao longa não gostou de ver a atriz fora da premiação.

“Estou me sentindo ofendido pelo SAG Awards ignorado a Kristen Stewart”, comentou um seguidor. “As indicações do SAG são horríveis e mostram que estamos em uma das piores escalações do Oscar de todos os tempos. ‘Não Olha para Cima’ e ‘Casa Gucci’ serão o ‘Bohemian Rhapsody’ deste ano. Como diabos Kristen Stewart foi esnobada?”, comentou outro. “Como membro do comitê de indicação do SAG Awards este ano, estou muito desapontado com as indicações. Ignorando o brilho de filmes menores como ‘Mass’, The Humans, ‘Language Lessons’, além de uma performance ousada como a de Kristen Stewart em ‘Spencer’. Uma vergonha”, postou o diretor Larry Blamire.

Conheça os indicados:

Cinema

Melhor elenco

“Belfast”

“No ritmo do coração”

“Não olhe para cima”

“Casa Gucci”

“King Richard: criando campeãs”

Melhor Ator

Javier Bardem (“Being the Ricardos”)

Benedict Cumberbatch (“Ataque dos cães”)

Andrew Garfield (“Tick, Tick … Boom!”)

Will Smith (“King Richard: criando campeãs”)

Denzel Washington (“A tragédia de MacBeth”)

Melhor Atriz

Jessica Chastain (“The eyes of Tammy Faye”)

Olivia Colman (“A filha perdida”)

Lady Gaga (“Casa Gucci”)

Jennifer Hudson (“Respect”)

Nicole Kidman (“Being the Ricardos”)

Melhor Ator Coadjuvante

Ben Affleck (“The tender bar”)

Bradley Cooper (“Licorice Pizza”)

Troy Kotsur (“No rtmo do coração”)

Jared Leto (“Casa Gucci)

Kodi Smit-McPhee (“Ataque dos cães”)

Melhor Atriz Coadjuvante

Caitriona Balfe (“Belfast”)

Cate Blanchett (“O beco do pesadelo”)

Ariana DeBose (“Amor,sublime amor”)

Kirsten Dunst (“Ataque dos caes”)

Ruth Negga (“Identidade”)

Televisão

Melhor elenco em Série — Drama

“The Handmaid´s Tale”

“The Morning show”

“Round 6”

“Succession”

“Yellowstone”

Melhor elenco em Série — Comédia

“The great”

“Hacks”

“Método Kominsky”

“Only murders in the building”

“Ted Lasso”

Melhor Atriz em Série Limitada ou Filme para TV

Jennifer Coolidge (“The White Lotus”)

Cynthia Erivo (“Genius: Aretha”)

Margaret Qualley (“Maid”)

Jean Smart (“Mare of Easttown”)

Kate Winslet (“Mare of Easttown”)

Melhor Ator em Série Limitada ou Filme para TV

Murray Bartlett (“The White Lotus”)

Oscar Isaac (“Cenas de um casamento”)

Michael Keaton (“Dopesick”)

Ewan McGregor (“Halston”)

Evan Peters (“Mare of Easttown”)

Melhor Ator em Série — Comédia

Michael Douglas (“Método Kominsky”)

Brett Goldstein (“Ted Lasso”)

Steve Martin (“Only Murders in the Building”)

Martin Short (“Only Murders in the Building”)

Jason Sudeikis (“Ted Lasso”)

Melhor Atriz em Série — Comédia

Elle Fanning (“The Great”)

Sandra Oh (“The Chair”)

Jean Smart (“Hacks”)

Juno Temple (“Ted Lasso”)

Hannah Waddingham (“Ted Lasso”)

Melhor Ator em Série — Drama

Brian Cox (“Succession”)

Billy Crudup (“The Morning Show”)

Kieran Culkin (“Succession”)

Lee Jung-Jae (“Round 6”)

Jeremy Strong (“Succession”)

Melhor Atriz em Série — Drama