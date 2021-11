Grammy 2022: Justin Bieber, Olivia Rodrigo e Billie Eilish se destacam entre indicados; confira a lista

Nomeações foram anunciadas nesta terça-feira, 23, pela Academia Nacional de Artes e Ciências de Gravação; Lil Nas X, Silk Sonic e Lady Gaga também foram lembrados

Reprodução/Instagram @billieilish, @oliviarodrigo e @justinbieber Artistas foram 3 dos destaques do anúncio dos indicados ao Grammy 2022



Os indicados para o Grammy 2022, principal prêmio da indústria musical, foram conhecidos na tarde desta terça-feira, 23. O anúncio foi feito pela Academia Nacional de Artes e Ciências de Gravação, organizadora da premiação, através de uma transmissão ao vivo realizada em suas redes sociais. A cantora Olivia Rodrigo, dona de hits como “Good 4U” e “Drivers License”, recebeu indicações em diversas categorias, incluindo Melhor Performance Pop Solo, Melhor Álbum Vocal Pop, Melhor Artista Revelação, Canção do Ano, Gravação do Ano e Álbum do Ano. Um dos destaques das edições passadas, Billie Eilish também recebeu diversas indicações pelo seu trabalho mais recente,”Happier Than Ever”, e pelo seu principal single, que carrega o nome do álbum. Outro destaque foi o astro pop Justin Bieber, que viu “Peaches” ser uma das músicas mais reconhecidas pela premiação, além te der emplacado seu álbum na categoria de Álbum do Ano.

O grupo Silk Sonic, formado por Bruno Mars e Anderson .Paak, também foi reconhecido, e garantiu indicação nas categorias de Gravação do Ano e Canção do Ano. Retornando de um hiato de décadas, o ABBA surpreendeu e emplacou a canção “I Still Have Faith In You” na categoria de Gravação. Doja Cat, dona de hits como “Woman” e “Say So” foi indicada pelo seu novo álbum, “Planet Her”, e por seu principal single, “Kiss Me More” em parceria com a cantora SZA. O cantor The Kid LAROI, responsável pelo mega-hit “Stay”, foi indicado na Categoria de Artista Revelação, assim como Finneas, cantor e irmão da estrela Billie Eilish. O grupo coreano BTS também recebeu uma indicação pelo hit “Butter” na categoria de Melhor Performance Pop em Duo ou Grupo. Com 11 indicações, Jon Batiste foi o artista mais indicado nesta edição do Grammy. Confira os indicados nas principais categorias da premiação.