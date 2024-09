Saga Crepúsculo ganhará série animada na Netflix

O streaming adaptará ‘Midnight Sun’ em formato de animação; ainda não há uma data de estreia

Divulgação Segundo o Deadline, a Netflix deu carta branca para a produção de uma série animada da saga Crepúsculo



Os livros de Stephenie Meyer foram um fenômeno global, que marcam toda uma geração até hoje. Após adaptações para o cinema, agora a história ganhará um novo recorte. Segundo o Deadline, a Netflix deu carta branca para a produção de uma série animada que adaptará “Midnight Sun”, que traz a história pela perspectiva de Edward Cullen, que foi interpretado por Robert Pattinson nos cinemas.

Em parceria com a Lionegate, que também produziu a saga Crepúsculo nas telonas, a responsável pela adaptação será Sinead Daly, que dirigiu “Me Conta Mentiras”, disponível no Disney+. Ainda não há uma data de estreia, mas o projeto já começou a sair do papel.