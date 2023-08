Venda de bonecas Barbie aumenta 67% no Brasil na semana de estreia do filme

Procura pelo brinquedo já havia crescido 31% na semana anterior ao lançamento do longa, com destaque para a categoria de bonecas completas com acessórios

JAM STA ROSA / AFP Barbie é a segunda maior marca da indústria de brinquedos logo atrás dos carrinhos Hot Wheels



O filme da Barbie gerou um aumento de 67% nas vendas da boneca no Brasil na semana de estreia do longa, que chegou às telonas em 21 de julho. Os dados são da empresa global de data tech para análise do comportamento do consumidor Circana. O levantamento comparou a comercialização do brinquedo entre 17 e 23 de julho em comparação com a primeira semana do mês, de 3 a 9. Como a Jovem Pan mostrou anteriormente, as vendas já tinham registrado um aumento de 31% na semana anterior ao lançamento do filme. Antes da chegada do longa, o crescimento nas vendas já tinha sido quase três vezes maior do que o aumento do faturamento da categoria total de brinquedos, que cresceu 13% na semana. A categoria “Fashion Dolls com Acessórios”, que contempla as bonecas Barbie mais completas e com vários acessórios, teve desempenho ainda melhor no período. Houve um crescimento de 59% de faturamento na semana de 10 a 16 de julho. Outro item com a licença, o carrinho de controle remoto, também teve um crescimento expressivo de 67%.

Apesar de não poder divulgar valores absolutos, a consultoria identificou um aumento nas buscas pelo brinquedo já no primeiro trimestre do ano. A Barbie apresentou a maior receita incremental em relação ao primeiro trimestre de 2022 na categoria Bonecas, com aumento de US$ 0,5 milhões. Além disso, ela ficou em 8º lugar entre os 10 principais itens na categoria Bonecas, sendo que os primeiros 7 itens eram itens da Barbie. Em 2022, Barbie foi a segunda marca da indústria de brinquedos logo após Hot Wheels. A receita da venda de brinquedos da marca em 2022 foi 4 vezes maior em comparação com seu concorrente mais próximo, a marca Baby Alive.

O filme dirigido por Greta Gerwig foi a 3ª maior estreia da história do Brasil, com 4,1 milhões de ingressos vendidos entre a quinta-feira e domingo da primeira semana. Estimativas da Warner Bros indicam que, em todo o mundo, foram arrecadados cerca de US$ 155 milhões (aproximadamente R$ 740 milhões) no fim de semana das primeiras exibições. O longa mostra a jornada de Barbie após ser expulsa da Barbieland por ser uma boneca de aparência menos do que perfeita. Ela então parte para o mundo humano em busca da verdadeira felicidade.