Saiba resposta de pergunta que fez professor perder chance de ganhar R$ 1 milhão

Rafael de Andrade Cunha chegou até a última pergunta no quadro ‘Quem Quer Ser Um Milionário?’, do programa Domingão com Huck

Reprodução/Globo/23.06.2021 Luciano Huck já foi anunciado como o substituto de Faustão nos domingos da Globo



Após quatro anos, Luciano Huck finalmente fez a pergunta valendo R$ 1 milhão no quadro ‘Quem Quer Ser Um Milionário?’, apresentado anteriormente no ‘Caldeirão do Huck’ e agora no ‘Domingão com Huck’. Neste domingo, 26, o apresentador viu o professor Rafael de Andrade Cunha, curitibano de 41 anos, chegar até a última pergunta, mas desistir após não saber a resposta para a pergunta: ‘A tecnologia da comunicação “Bluetooth” tirou seu nome de?’, que tinha as seguintes opções: A: Um rio; B: Um rei; C: Um general; D: Um castelo. A resposta certa era B, e como Cunha desistiu, ficou com o prêmio de R$ 500 mil que já havia conseguido até ali.

O rei em questão era Harald Gormsson, que governou a Dinamarca entre os anos de 958 e 986, e também ocupou o trono da Noruega a partir de 970. Harald tinha o apelido de Blatland, que significa ‘Dente Azul’ em português ou ‘Bluetooth’ em inglês – segundo a versão mais comum, por ter um dente escuro e apodrecido na boca. Em 1996, durante uma reunião entre expoentes da indústria de computadores, Jim Kardash, da Intel, sugeriu o nome ‘bluetooth’ para a tecnologia de conectividade por ondas curtas, inspirado por Harald ter unificado as tribos dinarmarquesas, assim como eles pretendiam unificar e padronizar a conexão entre diferentes dispositivos (entre um celular e um laptop, por exemplo). O nome deveria ser temporário, mas acabou ficando. O logotipo do bluetooth ainda utiliza as runas nórdicas correspondentes às letras H e B, de ‘Harald Bluetooth’.