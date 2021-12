Luciano Huck realiza sonho de fazer pergunta do milhão e quadro pode sair do ar

Professor foi o primeiro a chegar tão longe no ‘Quem Quer Ser Um Milionário?’, mas desistiu na última pergunta e levou para casa o prêmio de R$ 500 mil

No último “Domingão” do ano, o apresentador Luciano Huck realizou seu sonho de fazer a pergunta do milhão no quadro “Quem Quer Ser Um Milionário?”. O primeiro participante a chegar tão longe no jogo foi o professor Rafael de Andrade Cunha, de 41 anos. Ele dá aula de redação para alunos que estão se preparando para o Enem e já foi um executivo no ramo da educação. Quando o jogador acertou a pergunta que valia meio milhão de reais, Huck não conteve a emoção. “Queria te agradecer, você está me dando um presente de Natal hoje depois de muito esperar”, afirmou. A pergunta que valia R$ 1 milhão foi a seguinte: “A tecnologia de comunicação ‘Bluetooth’ tirou seu nome de: A: Um rio; B: Um rei; C: Um general; D: Um castelo”. A resposta correta era “B”, pois o nome Bluetooth foi inspirado no Rei Dinamarquês Harald Blatand. Rafael não sabia a resposta correta e decidiu parar o jogo com R$ 500 mil.

O quadro “Quem Quer Ser Um Milionário?” estreou em 2017 no “Caldeirão do Huck” e conta com sete temporadas. O apresentador declarou diversas vezes que a atração só sairia do ar quando ele conseguisse fazer a pergunta de R$ 1 milhão. Com a ida do apresentador para os domingos da Globo, o quadro migrou para o “Domingão com Huck”, mas ele pode não voltar em 2022, isso porque a atração deve passar por reformulações no próximo ano. O próprio Huck comentou no fim do programa do último domingo, 26, que não sabe se haverá uma nova temporada do quadro: “Eu encerro essa temporada com uma sensação de missão cumprida. Eu nem sei se volta mais no ‘Domingão’ porque o meu sonho era fazer a pergunta do milhão, eu fiz”. Vale lembrar que o plano inicial era que o marido de Angélica estreasse nos domingos da Globo em 2022, mas Faustão foi tirado do ar antes do previsto e Huck precisou assumir o “Domingão” este ano às pressas, sem conseguir trazer grandes novidades para a atração.