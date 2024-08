SBT e Tiago Abravanel falam sobre estado de saúde de Silvio Santos

Em julho, apresentador havia sido internado após contrair H1N1, recebeu alta médica, mas precisou retornar ao hospital no início de agosto

ROBSON FERNANDJES/ESTADÃO CONTEÚDO/ Tiago Abravanel compartilhou atualizações sobre o estado de saúde de seu avô



O apresentador Silvio Santos encontra-se internado no Hospital Israelita Albert Einstein, localizado em São Paulo, desde o dia 1º de agosto. A internação se deve à necessidade de realizar exames que não podem ser feitos em ambiente domiciliar. De acordo com informações divulgadas pelo SBT, o apresentador não apresenta um quadro crítico e permanece no hospital para receber os cuidados médicos adequados. Na última semana, a assessoria do canal não trouxe novas informações sobre a saúde de Silvio Santos. A falta de atualizações gerou preocupação entre os fãs e admiradores do comunicador. Apesar disso, a emissora reafirma que ele está sob os devidos cuidados médicos. A família tem se mantido próxima e atenta ao estado de saúde do apresentador.

Tiago Abravanel compartilhou atualizações sobre o estado de saúde de seu avô. Durante o lançamento da autobiografia de Preta Gil no Rio de Janeiro, o ator e cantor conversou com a Quem e falou sobre a internação do dono do SBT. “É superrestrito. Óbvio que a família está cuidando, mas graças a Deus ele está superbem assistido por todos os médicos, a equipe maravilhosa do hospital e, com a fé de todo mundo, ele vai sair dessa logo”, declarou Tiago à revista.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA