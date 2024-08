Morre Fábio Seródio, jornalista esportivo que trabalhou por mais de 20 anos na Jovem Pan

Comunicador estava em um tratamento contra o câncer desde novembro de 2023; ele também foi assessor de imprensa do Corinthians

Arquivo pessoal Fábio Seródio era casado com Cris Basile



Na manhã desta quinta-feira (15), morreu Fábio Seródio, um dos maiores jornalistas esportivos que já passaram pela Jovem Pan. Seródio informou neste ano que estava em uma batalha contra um tumor na cabeça, doença pela qual lutava desde novembro de 2023. Ao longo dos 21 anos de contribuição na emissora, Seródio foi comentarista, produtor e repórter. Trabalhou ao lado de Milton Neves, Luis Carlos Quartarollo, com quem apresentava programa até hoje, José Silvério, Nilson César, Wanderley Nogueira, entre tantos outros. No ano de 2015 foi o responsável pelo cargo de comunicação do Corinthians e desde 2017 apresentava e comentava o programa “Futebol em rede”. Nas redes sociais, colegas, amigos e admiradores do trabalho de Seródio demonstraram a tristeza pela notícia de sua partida. Seródito era casado com Cris Basile.