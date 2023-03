Selena Gomez aparece vestida de noiva em set de ‘Only Murders in the Building’ e enlouquece fãs

Atriz e cantora interpreta Mabel Mora na série do Hulu/Star+ que estreia este ano a 3ª temporada

Reprodução/ Twitter @SteveMartinToGo Selena Gomez interpreta Mabel Mora na série Only Murders in the Building



As gravações da terceira temporada de Only Murders in the Building, do Hulu e Star+, seguem a todo vapor e fotos do set nesta terça-feira, 21, deixaram os fãs enlouquecidos. A cantora e atriz Selena Gomez, que interpreta Mabel Mora, apareceu vestida de noiva para a série, ao lado dos atores Steve Martin e Martin Short. Selena também publicou uma imagem sua, sozinha, e escreveu. “Não tenho legenda, apenas um dia normal no trabalho”. A caracterização da atriz fez os fãs especularem qual será a trama da próxima temporada, que terá Meryl Streep e Paul Rudd (Homem-Formiga) no elenco. A produção de 2021 conta a história de três moradores do edifício Arconia que se juntam para resolver um assassinato e começam um podcast investigativo. A série foi a segunda com mais indicações ao Emmy 2022. Ainda não há data certa de lançamento para a 3ª temporada, mas será ainda este ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Selena Gomez (@selenagomez)

SELENA GOMEZ EU NÃO TAVA PREPARADA PRA TE VER VESTIDA DE NOIVA EU SIMPLESMENTE NÃO ESTAVA pic.twitter.com/bSlcnVRimm — karen (@gomezxgal) March 21, 2023

A PERSONAGEM DA SELENA VAI CASAR COM O DO JESSE WILLIAMS MDS pic.twitter.com/mXxf1GUSHF — caio (@selchalamet) March 21, 2023