Sequência de ‘Coringa’ começa a ser gravada em dezembro

‘Coringa, Folie à Deux’ terá a volta de Joaquin Phoenix no papel principal e Lady Gaga como Arlequina

Reprodução/YouTube Vencedor do Oscar, Joaquin Phoenix volta a interpretar o vilão da DC



O longa-metragem ‘Coringa, Folie à Deux’, começará as gravações em dezembro, segundo o Comicbook. A sequência do filme lançado em 2019 e vencedor dos Oscars de melhor trilha sonora original e melhor ator, terá novamente Joaquin Phoenix no papel principal, Zazie Beetz (Sophie) e a cantora Lady Gaga como uma nova versão de Arlequina. Também foram confirmados no elenco Catherine Keener, Harry Lawtey, Jacob Lofland e Brendan Gleeson. Todd Phillips também se mantém na direção e roteiro, com o corroteirista Scott Silver. Poucas foram as informações que vazaram sobre o enredo de Coringa 2, mas o Asilo Arkham será o local principal (aparecendo no fim do primeiro filme) e há rumores de que seja em tom musical.