Série baseada em personagem de ‘La Casa de Papel’, ‘Berlim’ ganha data de estreia; veja trailer

Produção falará sobre novo crime de personagem em casa de leilões em Paris

Divulgação/Netflix 'Berlim' estreia no dia 29 de dezembro



A Netflix preparou uma programação especial para aqueles que querem maratonar uma série na véspera de 2024. A obra ‘Berlim‘, baseada no personagem homônimo de ‘La Casa de Papel’, chega ao streaming no dia 29 de dezembro. Com personagens novos, a produção mostra Berlim organizando uma invasão a casa de leilões em Paris. Com indícios a romance entre os seis novos capangas, o novo grupo observa o cotidiano de funcionários do novo alvo na França. Ao mesmo tempo, a trama se divide em mostrar o novo romance que Berlim (Pedro Alonso) encontra na capital francesa. As personagens Alicia e Raquel Murillo, que ficaram conhecidas por suas participações em ”La Casa de Papel”, também estarão na série especial. No elenco, estão confirmados atores como Najwa Nimri, Michelle Jenner, Julio Peña, Tristán Ulloa e Yuri D. Brown. A última temporada de ‘La Casa de Papel‘ foi ao ar na Netflix no dia 2 de dezembro de 2021.