Bruna Biancardi anuncia término de namoro com Neymar: ‘Mavie é a razão do nosso vínculo’

Influenciadora pediu para não ser mais relacionada a notícias e piadas envolvendo o atleta

Reprodução/Instagram/@neymarjr Bruna Biancardi e Neymar são pais de Mavie



A influenciadora Bruna Biancardi anunciou o término de seu namoro com Neymar. Em comunicado divulgado nas redes sociais, ela afirmou que manterá vínculo com o atleta pela filha do casal, Mavie, que nasceu em 2023. “Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou mais em um relacionamento”, escreveu. “Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias. Obrigada”, disse. Especulava-se o fim do relacionamento entre Biancardi e Neymar desde o início do mês. A confirmação da separação chega um dia após o jogador de futebol ser exposto em prints onde pedia fotos íntimas para modelo do OnlyFans. Ao longo do ano, o brasileiro também foi relacionado a outros dois casos de traição, como o de vídeo onde supostamente aparece com duas mulheres e na divulgação de conversas com a modelo Fernanda Campos.