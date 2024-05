Série ‘Heartstopper’ divulga vídeo da terceira temporada com música nova de Billie Eilish

Assista a um trecho de uma cena da próxima temporada da atração da Netflix, que estreia no dia 3 de outubro; trilha sonora tem canção “Birds of a Feather”, que estará no novo álbum de Billie Eilish, “Hit Me Hard and Soft”

Divulgação/Netflix A Netflix divulgou uma cena inédita da nova temporada de 'Heartstopper', série teen escrita por Alice Oseman



A terceira temporada da série “Heartstopper” estreia no dia 3 de outubro no Brasil e terá oito episódios, segundo anúncio feito pela Netflix nesta segunda-feira (13). O serviço de streaming divulgou, ainda, uma cena inédita da nova temporada escrita por Alice Oseman, cujos livros inspiraram a criação da série. O vídeo também traz um trecho exclusivo de “Birds of a Feather”, música do próximo álbum de Billie Eilish, “Hit Me Hard and Soft”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Na trama da série, os adolescentes Charlie (Joe Locke) e Nick (Kit Connor) descobrem que são mais que apenas amigos e precisam lidar com as dificuldades da vida escolar e amorosa. Na temporada 3, Charlie considera dizer a Nick que o ama. Nick também tem algo importante a dizer a Charlie. À medida que as férias de verão terminam e os meses passam, os amigos começam a perceber que o ano letivo virá com alegrias e desafios.

Enquanto entendem mais uns sobre os outros e sobre os seus relacionamentos, planejam eventos sociais e festas e começam a pensar nas escolhas universitárias, todos devem aprender a apoiar-se naqueles que amam quando a vida não corre como planejado.

Veja vídeo da nova temporada