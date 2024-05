Começam filmagens da segunda temporada da série ‘Wandinha’

Com direção de Tim Burton, série da Netflix mergulha na vida da filha mais velha da Família Addams

Helen Sloan/Netflix 'Wandinha 2' inclui tio Chico no elenco; veja quem entra, quem sai e quem fica na série da Netflix



O universo da família Addams está prestes a se expandir novamente com a tão esperada segunda temporada de “Wandinha“. Os criadores da série, Al Gough e Miles Millar, estão radiantes com a inclusão completa da família Addams no enredo desta temporada, prometendo uma mistura de rostos familiares e novos talentos que deixarão os fãs arrepiados. Grandes nomes como Christopher Lloyd, Steve Buscemi, Billie Piper, Noah Taylor, Thandiwe Newton, Haley Joel Osment, Joonas Suotamo e outros lendários se juntam ao elenco, adicionando camadas de mistério e diversão macabra à trama.

E não se preocupe, muitos dos seus personagens favoritos da primeira temporada estão de volta para mais aventuras sombrias, incluindo Catherine Zeta-Jones, Luis Gúzman, Emma Myers, Joy Sunday, Hunter Doohan, Victor Dorobantu e Moosa Mostafa.

Dirigida por ninguém menos que Tim Burton, esta série mergulha na vida de Wandinha, a filha mais velha desta família peculiar, enquanto ela navega pelos desafios da adolescência em uma escola cheia de estranhezas.

Prepare-se para mais episódios repletos de mistério, humor negro e aquele toque especial de estranheza que só os Addams podem proporcionar. A primeira temporada já está disponível para maratonar na Netflix enquanto aguardamos ansiosamente o retorno desta família peculiar às telas!

