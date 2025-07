Série ‘O Estúdio’ recebe 23 indicações ao Emmy 2025

Na produção, Seth Rogen assume o Continental Studios e, ao lado de sua equipe, tentar lidar com a burocracia da indústria e se manter relevante em Hollywood; vencedores serão anunciados no dia 14/9

Reprodução / Apple TV+ Seth Rogen protagoniza a série 'O Estúdio', disponível na Apple TV+



A lista dos indicados ao Emmy 2025 foi divulgada e muitos nomes brilharam entre os indicados. Um dos grandes destaques é “O Estúdio”, série com Seth Rogen, que rendeu comentários mais do que positivos da crítica e do público. Com 23 indicações, a produção, disponível no Apple TV+, bateu o recorde de Ted Lasso, que alcançou 20 indicações em sua temporada de estreia, em 2021.

Na série, Seth Rogen assume o Continental Studios e, ao lado de sua equipe, ele tentar lidar com a burocracia da indústria e se manter relevante no meio de Hollywood. Os vencedores serão anunciados no dia 14 de setembro.