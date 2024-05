Série ‘The Boys’ anuncia quinta temporada antes da estreia da quarta

A próxima temporada da série que continua a redefinir o gênero dos super-heróis estará disponível na plataforma Prime Video a partir do dia 13 de junho no Brasil; a quinta ainda não tem previsão de estreia

Divulgação/ Prime Video 'The Boys' retorna para uma quinta temporada cheia de surpresas e confrontos épicos



Os fãs de The Boys podem comemorar: a série foi oficialmente renovada para a quinta temporada pelo Prime Video, antes mesmo do lançamento da quarta temporada, prevista para junho deste ano. Encerrando sua terceira temporada em meados de 2022, “The Boys” expandiu seu universo com o spin-off Gen V, já disponível no Prime Video. A aguardada quarta temporada promete continuar a trama eletrizante apenas um mês após os eventos de Gen V, com estreia marcada para 13 de junho. Prepare-se para mais uma dose de sátira afiada e ação desenfreada enquanto “The Boys” continua a redefinir o gênero dos super-heróis.

Veja anúncio da série