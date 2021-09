Ana Maria Braga pede desculpa após fala racista: ‘Não se repetirá’

Apresentadora gerou polêmica ao dizer para um repórter que estava com ‘inveja branca’ dele

Reprodução/Globo/23.09.2021 Ana Maria Braga disse que tirou um aprendizado de tudo o que aconteceu



A apresentadora Ana Maria Braga se desculpou ao vivo no “Mais Você” desta quinta-feira, 23, por um comentário que fez no programa de quarta-feira, 22, e gerou polêmica nas redes sociais. Ao conversar com Fabricio Battaglini, que estava Cerquilho, no interior de São Paulo, mostrando uma plantação de Girassóis e falando do início da primavera, Ana Maria disse que estava com uma “inveja branca” do repórter de rua. Nas redes sociais, muitos telespectadores comentaram que a expressão usada pela apresentadora era de teor racista. “Fiz um comentário sobre inveja e teve gente, principalmente da comunidade negra, que se sentiu ofendida”, explicou a comunicadora no programa desta quinta.

Ana Maria falou que leu os argumentos do público nas redes sociais e agradeceu o alerta: “Vi que as pessoas têm razão”. A apresentadora também enfatizou que tirou um aprendizado dessa situação. “Quem tem um R.G mais antigo, como o meu, usam expressões que fizeram parte de um outro mundo, de um outro momento, então eu faço questão de voltar aqui e pedir desculpas”, afirmou. “Com isso, eu aprendo. Sinceramente, vejo como uma oportunidade de aprendizado. Espero que esses vícios de linguagem sumam rapidamente. Humildemente, eu peço desculpas, isso não se repetirá.” Essa não é a primeira vez que Ana Maria é acusada de racismo. Nos últimos meses, ela gerou polêmica ao dizer que Lumena Aleluia estava praticando “racismo reverso” com Carla Diaz no “BBB 21” e também disse que queria voltar das férias com o “bronzeado” do jornalista Thiago Oliveira, que é negro.