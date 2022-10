Silvio Santos diz que Patricia Abravanel ‘vai dar uma festa’ se Eliana sair do SBT; entenda

Apresentador comentou pela primeira vez sobre os rumores de que a apresentadora irá para a Globo

Reprodução/Instagram/patriciaabravanel Silvio Santos falou sobre os rumores de que Eliana vai sair do SBT



O apresentador Silvio Santos demonstrou surpresa com os rumores de que a apresentadora Eliana pode deixar o SBT para assumir um programa na Globo. Questionado sobre o assunto pelo canal do YouTube “Intervenção”, o dono do Baú declarou com espanto: “Quem vai sair do SBT?”. O nome de Eliana foi reforçado, e Silvio ironizou: “Se a Eliana sair do SBT, a Patricia [Abravanel] vai dar uma festa na casa dela, já convidou até 100 convidados”. Em 2019, a filha número quatro de Silvio declarou durante o “Jogo dos Pontinhos”, quadro do “Programa Silvio Santos”, que gostaria que seu salário fosse igual ao de Eliana. Na ocasião, o dono do SBT declarou: “Você não é melhor que a Eliana, por isso não ganha mais que ela”. Durante a pandemia, Silvio precisou se afastar algumas vezes do seu programa dominical e foi Patricia quem assumiu o posto do pai. Com o retorno de Silvio à atração, ela seria um forte nome para ficar no lugar de Eliana. As especulações da saída da loira do SBT ganharam força após a colunista do programa “Melhor da Tarde”, Kaká Meyer, afirmar que a apresentadora já tinha assinado contrato com a Globo e ficaria no SBT até novembro. Em nota, a assessoria da apresentadora negou a informação: “Mais uma vez, informamos de maneira contundente que Eliana não recebeu qualquer convite ou teve contato com outra emissora”. Na ocasião, a Globo também negou que estaria em negociação com a apresentadora. Com expressiva audiência nos domingos, Eliana é vista como um forte nome para assumir um programa na Globo antes do “Domingão com Huck”.