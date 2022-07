Silvia Abravanel fala das declarações de Tiago Abravanel no ‘BBB 22’: ‘É problema dele’

Filha de Silvio Santos disse que não acompanhou o sobrinho no reality, mas ficou sabendo do que aconteceu

Reprodução/YouTube/R7 Silvia Abravanel comentou sobre as declarações do sobrinho Tiago Abravanel no 'BBB 22'



A apresentadora Silvia Abravanel comentou sobre as polêmicas declarações do sobrinho, o cantor e ator Tiago Abravanel, no “BBB 22”. Quando estava confinado no reality show da Globo, o neto de Silvio Santos disse que não tinha uma relação próxima com o avô e nem com a família Abravanel. “A minha relação de família com o lado do meu avô, ela praticamente não existe, ao contrário do que as pessoas pensam. Eu aprendi a lidar de uma maneira mais leve com isso hoje, mas eu já me machuquei muito, já me doeu demais saber, por exemplo, que estava comemorando o Natal eu, minha mãe, meus irmãos e meus sobrinhos e o resto todo da família estava junto, e a gente não. Isso dói em mim, mas eu já aprendi a lidar com isso”, comentou Tiago dentro da casa mais vigiada do Brasil. Silva disse que não gosta de reality show e não acompanhou a participação do sobrinho no “BBB 22”.

“Não assisti. Eu recebia comentários, recebia fotos, mas não entrei no mérito, não sei o que aconteceu. Me falaram que ele falou de mim e das minhas irmãs. Gente, família Abravanel… nós somos extremamente com personalidade forte, gênio forte. Microfone ao vivo na boca de uma pessoa que fala o que quer sem filtro, vai dar o que deu. Ok, ele falou de mim, mas cada um pensa o que quer”, declarou a filha número dois de Silvio na atração “O Programa de Todos os Programas”. “Cada um falar o que quer e cabe a mim o que eu recebi do que ele falou, mas nem sei o que ele falou, cada um fala um ponto. Não assisti, não posso dar uma opinião plausível. Se me machucou ou não, não interessa. O que ele falou de mim é problema dele, não meu.” A ex-apresentadora do “Bom Dia & Cia” disse que tem uma boa relação com as irmãs, mas enfatizou que sua família não é perfeita. “A gente não é família margarina, mas quando a gente se encontra é uma festa. Família gigante, um milhão de filhos, um milhão de netos, bisnetos, maridos, mas não é uma coisa família margarina. Nunca foi e nunca vai ser”, finalizou.