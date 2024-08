Silvio Santos volta a ser internado em São Paulo

Apresentador está no Albert Einstein para realizar exames de imagens não especificados, segundo assessoria de emissora

Lourival Ribeiro/SBT/Divulgação Apresentador esteve internado há cerca de duas semanas, quando testou positivo para H1N1



O apresentador Silvio Santos, de 93 anos, voltou a ser internado nesta quinta-feira (1º). Ele está no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para realizar exames de imagem não especificado, segundo o SBT. Silvio esteve, recentemente, hospitalizado há duas semanas por ao testar positivo para H1N1, mas recebeu alta no último dia 20 de julho. O dono do SBT está afastado da televisão desde 2022, com o ‘Programa Silvio Santos’ sendo comandado por sua filha, Patrícia Abravanel.

*Com informações do Estadão Conteúdo